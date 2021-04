Devinez qui vient souper pour l'Action de grâce?

La police a par conséquent besoin d’un mandat, ou d’un télémandat, pour entrer chez vous sans votre permission. Elle devra comparaître devant un tribunal ou communiquer par téléphone avec un juge pour l’obtenir, en fonction de la preuve qu’elle détient qui doit attester qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et qu’une enquête à l’intérieur de votre domicile lui fournira davantage de preuves.

Il est possible qu’il y ait des preuves à l’extérieur de votre logement: 100 paires de chaussures à la porte, les bruits d’un attroupement derrière la clôture, le témoignage d’un voisin qui a vu des dizaines de personnes entrer chez vous. Mais il faut des preuves: légalement, la police ne peut pas obtenir un mandat pour entrer chez vous et enquêter sur de simples soupçons ou une impression que les nouvelles règles ont été enfreintes.

Mais ce n’est pas si simple. Il vous suffit d’interroger les personnes le plus souvent ciblées dans les soupçons entretenus par la police, comme les populations noires et autochtones, les groupes racialisés, les personnes qui vivent dans la rue ou celles qui ont un problème de dépendance ou de santé mentale. Les demandes d’entrée dans un logement prennent l’allure d’exigences et les explications de la police pour pouvoir enquêter se mettent à changer. L’insistance à faire valoir vos droits constitutionnels peut donner lieu à des accusations: vous ne faites pas preuve de coopération, vous vous montrez irrespectueux. La situation dégénère. Et quelqu’un va en souffrir.