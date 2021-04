Sondage: près de la moitié des Canadiens ont visité des proches durant les Fêtes

«Habituellement, nous, les Canadiens, sommes en quelque sorte beaucoup plus disciplinés, je dirais, quand il s’agit de suivre ce que les gouvernements recommandent, mais pendant les vacances, apparemment, c’était un peu plus difficile pour les Canadiens», a déclaré le vice-président de Léger, Christian Bourque.

Parmi ceux qui ont rendu visite à des amis ou à leur famille en dehors de leur ménage, 34 % l’ont fait une fois, 12 % l’ont fait deux ou trois fois et 2 % l’ont fait souvent.

Le nombre de cas de COVID-19 augmente et le sondage suggère que 62 % des personnes interrogées ont peu ou pas de confiance dans la capacité du Canada à limiter la propagation de la COVID-19 au cours des prochaines semaines.

Mais les informations, dans les derniers jours de 2020, sur les retards dans le déploiement des vaccins et l’augmentation du nombre de cas, ainsi que la nouvelle voulant que de nombreux politiciens ont quitté le pays pendant les vacances, semblent changer l’humeur des Canadiens, a-t-il ajouté.

«Je pense que cela a amené les gens à être plus sceptiques quant à ce que nous pouvons faire à court terme», a-t-il avancé.

Tout au long de la pandémie, Léger a interrogé les Canadiens sur leur santé mentale, et M. Bourque a indiqué que la dernière série de réponses reflétait un assombrissement: dans l’enquête la plus récente, seulement 33 % des répondants ont évalué leur santé mentale comme bonne, le chiffre le plus bas à ce jour, a-t-il souligné.