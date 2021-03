Les manifestations contre le racisme soutenues par une forte majorité populaire

Au moment où les manifestations se multiplient à travers le monde pour réclamer la fin du racisme et des violences policières, il semble que le mouvement puisse compter sur un fort soutien populaire.

Selon les résultats d’un sondage mené par Léger et l’Association d’études canadiennes, dévoilés mardi, une importante majorité de 72 % de Canadiens, dont 71 % de Québécois, dit soutenir les manifestants dans le mouvement mondial contre le racisme. Ce sont les 18-34 ans qui sont les plus favorables avec 78 % d’appuis.

Dans le camp opposé, les forces policières pointées du doigt pour des actes de brutalité, de profilage racial et même de gestes ayant causé la mort de personnes noires, on reçoit tout de même l’appui de 39 % de Canadiens, dont 41 % de Québécois. Il est important de souligner que des répondants ont indiqué soutenir les deux côtés du conflit.

Racisme systémique?

Toutefois, en ce qui concerne le problème en soi, un système profondément enraciné dans le racisme, il n’y a que 50 % de Canadiens, dont 51 % de Québécois, qui estiment que la situation est vraiment sérieuse au sein des forces policières. Chez les 18-34 ans et chez les personnes racisées, on atteint respectivement 60 % et 61 %.