72% des Américains croit que Facebook est trop puissant, selon un sondage

Plus de 7 Américains sur 10 estiment que Facebook a trop de pouvoir, selon un sondage publié lundi par le site spécialisé The Verge , signe du scepticisme croissant du grand public à l’égard du réseau social.

Microsoft, Amazon, Netflix, Apple et Google sont en revanche les entreprises du secteur qui jouissent du taux de confiance le plus élevé et des opinions les plus favorables.