Trudeau estime «intéressante» l'idée de Trump d'un G7 en personne

NICHOLAS KAMM via Getty Images

Le président Trump a fait valoir que les États-Unis assouplissant les restrictions physiques et rouvrant les entreprises, une réunion en personne du G7 enverrait un signal que le monde se remet progressivement de la crise de la COVID-19.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé qu’il était très important qu’une nouvelle réunion se tienne «d’une façon ou une autre», même s’il n’est pas convaincu de la possibilité de se rencontrer en personne. Le groupe s’est réuni pour une conférence en ligne le mois dernier, a-t-il noté avant de suggérer que la science et la prudence devraient déterminer la meilleure ligne de conduite à l’avenir.

«Par rapport à une proposition de le faire en personne, on va regarder ce que les Américains sont en train de proposer, on va regarder quelles seront les conditions de santé qu’on devrait suivre, mais c’est une idée qui est intéressante, mais il faudra avoir plus de détails avant de prendre une décision», a-t-il ajouté.