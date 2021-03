Soirée électorale: une plainte contre l'échange entre Gilles Duceppe et son fils est rejetée

Dans un premier temps, Mme Dépatie faisait valoir que la couverture était «inacceptable», qu’elle manquait «d’objectivité politique», qu’elle était «visiblement planifiée» et qu’elle cédait au «human interest», peut-on lire sur le site de Radio-Canada.

Mme Dépatie, qui précisera ne pas en avoir contre la présence de Gilles Duceppe durant cette soirée, reprochait également à la société d’État d’avoir assigné un journaliste à la soirée d’Alexis Brunelle-Duceppe, dans un comté «pas plus important qu’un autre».

Une réponse jugée insatisfaisante

Une première réponse de la direction de l’information de Radio-Canada, le 5 novembre, affirme que ce moment n’avait pas été planifié, qu’il n’aurait pas été approprié de taire le lien entre les deux hommes et que ce moment, «plus près du symbole que de l’anecdote» n’a occupé que peu de temps d’antenne. On précise: le segment consacré à M. Brunelle-Duceppe s’est étiré sur 6 minutes, la conversation père-fils occupant pour sa part 30 secondes de temps d’antenne.

Un échange qui n’enfreint pas les normes, dit l’ombudsman

La révision de l’ombudsman, en six points, réfute à nouveau les arguments de Mme Dépatie. Pour M. Gendron, la décision d’interroger Gilles Duceppe sur la campagne de son fils était justifiée. Il rappelle à ce propos que «les dispositions des Normes et pratiques journalistiques portant sur l’expression d’opinions personnelles s’appliquent au personnel journalistique de Radio-Canada, pas à leurs invités».

Pour lui encore, la décision d’envoyer un journaliste sur place ne représente pas un manquement, pas plus que celles de présenter une entrevue avec le nouveau député Brunelle-Duceppe, de montrer des images de Gilles Duceppe pendant l’entrevue ou de présenter l’échange père-fils.

Enfin, l’ombudsman souligne qu’«aucune section des Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada n’interdit de parler de l’aspect humain des choses» et que l’animateur Patrice Roy a ensuite recadré la conversation dans un contexte plus large. Cette conversation a été décrite par plusieurs médias comme un moment fort de la soirée, ajoute-t-il.