Ce skieur a eu le bon réflexe pour ralentir l'ours à sa poursuite

Des images de Roumanie montrent un intrus inattendu sur les pistes de ski: un gros ours brun à la poursuite d’un skieur dans ce qui ressemble à l’une des épreuves de descente les plus effrayantes au monde.

«Le skieur a fait un mouvement assez cool, qui est vraiment efficace lorsque vous voulez vous éloigner d’un ours», a raconté un autre skieur, Angel Somicu, à ABC News . «Il a laissé tomber son sac à dos, et l’ours a été attiré par le sac.» Somicu avait repéré le même ours une heure plus tôt.

La Roumanie abrite quelque 6 000 ours bruns - l’une des plus grandes populations d’Europe - et les rencontres avec des humains sont devenues de plus en plus courantes ces dernières années, parfois avec des conséquences mortelles.