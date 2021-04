Six initiatives inspirantes qui donnent espoir en cette période difficile

La crise actuelle génère son lot d’incertitude et de peur partout à travers le monde. Pourtant, depuis plusieurs jours, ce ne sont pas les initiatives qui manquent pour apporter un peu de lumière dans ces jours plus sombres. En cette période d’isolement où les contacts humains sont limités, plusieurs gestes inspirants qui donnent espoir méritent d’être soulignés.

S’isoler et bouger, c’est possible!

Dans cette résidence pour aînés de l’est de Montréal, on se déhanche! Rien de mieux que de bouger entre voisins pour chasser la déprime. Et pas sur n’importe quelle chanson. Montez le son!

Aider son prochain

À Granby, on fait tout pour contrer l’isolement et encourager l’entraide entre citoyens. Les personnes seules ayant besoin d’aide sont invitées à accrocher un tissu rouge comme une serviette, un foulard ou une cravate à leur fenêtre ou à leur balcon pour se manifester.

Retour aux sources

«Écrire des lettres, ça me semble plus humain, et on reçoit tellement de choses ennuyantes par la poste! J’avais envie de créer un sentiment de communauté. Tout le monde aime ça, recevoir des lettres, et je pense que c’est un besoin qui dépasse le moment de crise», a-t-il expliqué au HuffPost.