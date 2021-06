Bouteilles consignées: des sites de dépôt extérieurs chaque samedi du mois de mai

AygulSarvarova via Getty Images

Le projet, qui s’était déjà mis en branle la fin de semaine dernière dans certaines régions, prend de l’expansion et débarquera notamment à Montréal pour les prochains samedis du mois de mai.

À travers le Québec, ce sont plus de 200 sites de collectes solidaires extérieures qui sont prévus. Le tout est organisé via une alliance entre les supermarchés Métro et IGA, en collaboration avec le Jour de la Terre.