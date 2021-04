Oui, «Les Simpson» avait même «prédit» les vacances des politiciens en pleine pandémie

Certains internautes se sont d’ailleurs plu, au fil des ans, à croire que le créateur de la série, Matt Groening, avait accès à une machine à voyager dans le temps tellement le nombre de «prédictions» que la série a semblé effectuer ne pouvait plus tenir que de la simple coïncidence.

Un extrait d’un épisode de la quatrième saison, datant de 1993, a refait surface au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux en lien avec la pandémie de COVID-19 et la situation relative au double discours de certains politiciens de même qu’aux individus qui ont décidé de partir en vacances pendant que le reste de la population faisait son possible pour respecter les mesures sanitaires et qui auront tout de même accès à la PCMRE.