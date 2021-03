Simon-Olivier Fecteau rend hommage à sa conjointe en racontant son parcours ardu

Sur ses réseaux sociaux , le comédien et réalisateur a partagé le long et difficile parcours de sa douce moitié pour mettre les choses en perspective.

«À l’âge de huit ans, Eduina a fui l’Albanie à cause d’une guerre civile. Réfugiée avec sa famille en Grèce, elle n’a jamais pu obtenir sa citoyenneté grecque. À 23 ans, Eduina gagne une loterie qui lui offre un visa pour les États-Unis. Elle quitte sa famille et, pendant cinq ans, seule à New York, elle travaille pour payer ses études et obtient un bacc en psychologie», a expliqué le principal intéressé.