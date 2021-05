Simon-Olivier Fecteau en deuil de son frère

Arcouette&Co via Radio-Canada

«On n’avait pas la même mère, mais Richard, c’était mon frère. C’était l’intello, l’artiste, celui qui aimait la musique, les arts, les films, la lecture, les livres de science-fiction, et c’était aussi l’être le plus têtu que j’ai jamais rencontré», a confié le principal intéressé.

«Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand un proche nous quitte, on a le goût de le partager, de célébrer sa mémoire, de lui rendre hommage [...] Je suis athée et je ne crois pas au paradis, mais des évènements comme celui-ci me font douter.»