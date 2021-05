Deuxième saison confirmée pour «Si on s'aimait»

Facebook/Si on s'aimait

Le docu-réalité Si on s’aimait, qui a visiblement su trouver son public ce printemps, aura droit à une deuxième saison en 2021, confirme TVA, ce mercredi 29 juillet.

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin reprendront leurs rôles de gérants d’estrades des relations amoureuses, tandis que l’experte en développement relationnel Louise Sigouin continuera d’accompagner les candidats dans leurs démarches et leur recherche du grand amour.

«Si on s’aimait offre aux téléspectateurs un regard nouveau sur les relations de couple et de nombreux conseils qu’ils peuvent appliquer dans leur propre vie. Nous sommes très heureux de confirmer le retour de cette émission après un si beau succès lors de la première saison», a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale (Chaînes et programmation) pour le Groupe TVA, par voie de communiqué.