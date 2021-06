Shannen Doherty souffre de nouveau d'un cancer du sein

Jon Kopaloff via Getty Images

En 2017, la comédienne avait annoncé être en rémission, mais les médecins lui ont appris, deux ans plus tard, que le cancer était revenu.

«Il y a des journées où je me dis : ″Pourquoi moi?″ Et ensuite, je me dis : ″⁣Pourquoi pas moi?″⁣ Qui d’autre mérite ça? Personne», a déclaré la principale intéressée.