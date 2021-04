«Sex and the City» revient avec un personnage en moins

Ce nouveau tour de piste sera toutefois différent, puisque seulement trois des quatre actrices principales seront de retour au poste. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reprendront toutes leur rôle respectif, qu’elles ont interprété durant six saisons et dans deux longs métrages.

Créée par Darren Star, d’après le livre de Candace Bushnell, Sex and the City a eu droit à six saisons (diffusées entre 1998 et 2004), deux films (sortis en 2008 et 2010), et une préquelle, The Carrie Diaries (diffusée entre 2013 et 2014).