Services sans fil: le Bureau de la concurrence recommande plus de concurrence

PeopleImages via Getty Images

Les Canadiens pourraient économiser «sensiblement plus d’argent sur leurs factures» de services sans fil si Bell , Telus et Rogers étaient confrontés à davantage de concurrence.

C’est la principale conclusion à laquelle arrive le Bureau de la concurrence dans un mémoire présenté au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) .

Le Bureau conclut que les prix peuvent être de 35 pour cent à 40 pour cent plus bas là où des fournisseurs régionaux, comme Videotron, Freedom Mobile ou Sasktel atteignent une part de marché de plus de 5,5 pour cent. Les retombées seraient «bien plus grandes» si la part de marché atteint les 20 pour cent.