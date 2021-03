Marco VDM via Getty Images

Le service téléphonique 211, qui réfère et informe les citoyens sur les programmes et services sociocommunautaires de leur région, est maintenant accessible partout au Québec.

L’ajout au répertoire des organismes des nouveaux territoires desservis a été fait pour répondre en premier lieu aux besoins jugés prioritaires, soit l’aide alimentaire et matérielle, le soutien au logement et à la recherche d’emploi, l’aide en santé mentale et les services gouvernementaux.