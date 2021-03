Serena Williams offre un regard sans filtre sur la vie de maman au travail

Serena Williams n’a pas peur de montrer à ses fans que sa vie n’est pas que victoires et trophées du Grand Chelem.

La star du tennis, gagnante de 23 grands titres en simple, s’est confiée vendredi dans une émouvante publication sur Instagram en disant que «travailler et être maman n’est pas facile».

«Je suis souvent épuisée, stressée, puis je vais jouer un match de tennis professionnel. Après, on continue à avancer. Je suis tellement fière et inspirée par les femmes qui le font jour après jour», a écrit la femme de 38 ans, sous une image d’elle sans maquillage et tenant sa fille endormie, Alexis Olympia Ohanian Jr.