«La semaine des 4 Julie»: découvrez la brochette d’invités de la semaine prochaine

Sacha Bourque via Facebook/La semaine des 4 Julie

Sacha Bourque via Facebook/La semaine des 4 Julie

L’équipe de La semaine des 4 Julie a encore une fois de bonnes prises, en ce qui concernce ses invités de la semaine prochaine. La semaine débutera en grand, alors que Julie Snyder recevra lundi l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin et le comédien Marc-André Grondin, qu’on pourra voir dans Mafia inc . au cinéma dès les 14 février.

Mardi, l’humoriste André Sauvé et l’animateur Pierre-Yves Lord viendront se confier à Julie Snyder, en plus de Zelda La Grange, ancienne adjointe de Nelson Mandela. La collaboratrice Khate Lessard (première candidate trans d’Occupation Double) viendra aussi parler de ses changements de vie.

Trois jours après les Oscars, les Québécoises Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon seront de retour à Montréal et viendront parler de leur expérience. Auront-elle remporté l’Oscar du meilleur court métrage? Également mercredi, dans le cadre de sa chronique «cours du soir», l’inégalable Rosalie Vaillancourt s’initiera au pole dancing – on prévoit tout de suite des moments mémorables.