«La semaine des 4 Julie»: les invités de la semaine prochaine

Julie Snyder clôturera la semaine en recevant un beau duo mère-fils, jeudi: la grande chorégraphe et danseuse Marie Chouinard et le comédien Théodore Pellerin, qui développe présentement sa carrière à l’international. On pourra voir le jeune acteur dans le prochain film de Philippe Falardeau, My Salinger Year, qui sera présenté prochainement en ouverture du Festival du film de Berlin, et dans lequel il joue aux côtés de Sigourney Weaver, notamment. Théodore Pellerin partage également la vedette avec Kirsten Dunst dans la série On Becoming A God In Central Florida.