«La semaine des 4 Julie»: les invités de la semaine prochaine

La semaine des 4 Julie commencera sa troisième semaine en force, en recevant lundi l’ex chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et son fils Alexis Brunelle-Duceppe, élu en octobre dernier comme député dans Lac-Saint-Jean. Ces derniers nous avaient offert un magnifique moment de télé , pendant la soirée électorale. La démone recevra également la pianiste Alexandra Stréliski, qui a été sacrée révélation de l’année et compositrice de l’année au dernier gala de l’ADISQ, et l’humoriste Julien Lacroix .

Et pour clore la semaine, la pétillante animatrice recevra jeudi la comédienne Anne-Élisabeth Bossé, qui vient tout juste d’annoncer la production de son premier one-woman show. Ce sera également une émission sportive, puisque le nouvel état-major des Alouettes de Montréal, soit Danny Maciocia et Mario Cecchini, et l’attaquant du Canadien Jonathan Drouin seront également de la partie, en plus de l’animateur Paul Houde.