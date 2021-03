Selon une ministre japonaise, le report en 2020 des JO de Tokyo est envisageable

Cette réponse de Seiko Hashimoto à une question posée à la chambre haute du parlement sous-entend que les Jeux olympiques pourraient avoir lieu plus tard dans l’année et pourraient ne pas commencer le 24 juillet comme prévu. Les Jeux paralympiques doivent s’ouvrir le 25 août.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont menacés par la propagation rapide du coronavirus responsable de 12 décès au Japon et qui a entraîné la fermeture de la plupart des écoles ainsi que l’annulation de compétitions sportives et d’événements olympiques dans le pays. Le virus, qui s’est déclaré en Chine, a été détecté dans au moins 70 pays, avec plus de 90 000 cas et 3100 décès signalés.