Alerte au tsunami après un puissant séisme au Mexique

Le Mexique, aux prises avec la crise sanitaire du Covid-19, a été secoué mardi par un fort tremblement de terre qui a fait un mort et précipité hors de chez eux des centaines de personnes apeurées.

Hormis une personne ayant perdu la vie et une autre blessée, seuls des dégats matériels ont été constatés à la suite de la secousse de 7,5 sur l’échelle de Richter, mesurée par le Service sismologique national du Mexique.

Une alerte au tsunami pour les côtes du sud du Mexique, du Guatemala, du Salvador et du Honduras, a également été déclenchée.

L’épicentre de ce séisme a été localisé dans la ville de Crucecita, dans l’Etat de Oaxaca, dans le sud du pays, a précisé l’institut. Il a été ressenti dans plusieurs quartiers de la capitale Mexico.

Lorsque les sirènes se sont mises à hurler, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Mexico, certaines avec des masques sur le visage, d’autres à découvert et ne respectant pas les consignes sanitaires en vigueur durant la crise du coronavirus, ont constaté les journalistes de l’AFP.

Des immeubles ont tremblé

Des immeubles de bureaux et d’habitations se sont mis à trembler pendant de longues secondes. Des pères de famille tenaient à bout de bras leurs enfants et tous s’éloignaient le plus possible des facades des immeubles par crainte d’éboulements.

AP Photo/Luis Alberto Cruz Hernandez Des immeubles ont été endommagés par le tremblement de terre dans l’État de Oaxaca.

“Nous confirmons que la magnitude était de 7,5. Heureusement, nous n’avons aucun dégât important”, a déclaré le président Andres Manuel Lopez Obrador tout en appelant à la prudence en cas de possibles répliques, dans une vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.

“Il y a eu des glissements de terrain, des bris de verre, des auvents sont tombés, des barrières aussi, mais rien de grave. Les installations stratégiques n’ont subi aucun dommage, autrement dit les ports, les aéroports, les raffineries, les centrales hydroélectriques. Tout est en bon état”.

A ce stade, 147 répliques ont déjà été enregistrées, la plus forte de 4,6, a rapporté le Service sismologique.

Le gouverneur d’Oaxaca, Alejandro Murat, a déclaré à la télévision Millennium qu’à Crucecita une personne avait été blessée et une autr tuée, ajoutant que des dégâts mineurs étient enregistrés dans l’État.

La secousse a été ressentie dans diverses parties de la mégapole de Mexico, où vivent 22 millions de personnes.

La maire de la capitale, Claudia Sheinbaum, a déclaré sur twitter que seuls des dommages mineurs avaient été signalés.

Après le tremblement de terre, le gouvernement américain a émis une alerte au tsunami pour la côte mexicaine du Pacifique, l’Amérique centrale, l’Équateur, le Pérou et Hawaï.

L’alerte a précisé que des vagues pouvant atteindre trois mètres de haut pourraient frapper une zone de 1.000 km autour de l’épicentre.

Déjà “assez de soucis avec le virus”

“Comme si nous n’avions pas assez de soucis avec le virus, et maintenant c’est un tremblement de terre”, s’est lamentée Maria Teresa Duran, 80 ans, qui habite dans le quartier central de Del Valle. Elle déplore la mort d’un de ses fils à cause du Covid-19, et raconte qu’un autre est contaminé.

Le phénomène a surpris plusieurs des habitants de la capitale qui, en raison de la pandémie, ont pris l’habitude de travailler à domicile.

[À LA UNE À 21h] Un séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter a secoué aujourd’hui le sud du Mexique, selon le Service sismologique national, suivi d'une alerte au tsunami en Amérique centrale (1/5) #AFP pic.twitter.com/uH1o6c3NzB — Agence France-Presse (@afpfr) June 23, 2020

“Nous travaillions en pyjama après le petit-déjeuner. Alors nous avons du sortir dans cette tenue dans la rue”, explique Sonia Flores Cano, 29 ans.

Le personnel médical a évacué les hôpitaux de la capitale ainsi que certains patients, dont certains sont sortis avec leur sérum planté dans le bras ou en fauteuil roulant. Ceux atteints du Covid-19 sont restés en isolement.

En avril, le gouvernement mexicain avait ordonné qu’en cas de tremblement de terre, la population se retire dans les zones à faible risque, mais en respectant une distanciation “saine” pour atténuer les risques de contamination.

La pandémie a jusqu’à présent entraîné la mort de 22 584 personnes et contaminé 185 122 autres.

Le dernier tremblement de terre important au Mexique remonte à septembre 2017, avec 370 morts notamment.