«Sauvetage animal»: TVA dévoile une nouvelle émission consacrée aux animaux

Produite par Urbania et Québecor contenu, cette nouvelle production suivra les membres d’une équipe s’affairant à prêter main-forte à des animaux se retrouvant dans diverses situations précaires.

Réalisé par Mathieu Arsenault, ce nouveau docu-réalité suivra plus précisément les interventions de l’équipe d’Éric Dussault (un ancien pompier) et d’Isabelle Vachon-Girard (une ex-technicienne médicale des Forces armées canadiennes).

«Série aux images et histoires aussi exceptionnelles qu’émouvantes, Sauvetage animal permettra non seulement aux téléspectateurs d’avoir un accès inédit aux coulisses de la seule escouade de sauvetage technique certifiée au Canada, mais aussi de vivre sur le terrain de périlleuses et émotives missions», a déclaré Denis Dubois, vice-président contenus originaux chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.