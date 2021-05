Sarah-Jeanne Labrosse s'ouvre sur sa relation avec Marc-André Grondin

Sarah-Jeanne Labrosse était de passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie, ce mardi 26 janvier, pour recevoir une poule polonaise, jaser de ses rénovations, passer un quiz au sujet des arbres, et voir l’acteur et cascadeur québécois Alain Moussi effectuer une petite chorégraphie de film d’action à quelques mètres de son visage.

«On s’était rencontré il y a dix ans dans un party qui avait un lien avec un tournage, je crois que c’était une première de film. On s’était un peu tombé dans l’oeil, mais finalement c’était tombé à l’eau. Et il y a environ un an et demi, il m’a rappelée pour me parler d’une idée qu’il avait eue, d’un projet. Et en se parlant au téléphone, j’ai été charmée», a-t-elle confié.