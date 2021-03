La santé publique refuse d'autoriser la reprise du sport chez les jeunes

monkeybusinessimages via Getty Images

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, soutient que c’est une décision des autorités de la santé publique et qu’elle n’y peut pas grand-chose.

L’opposition péquiste demande qu’on autorise graduellement la pratique du sport organisé chez les jeunes de 12 ans et moins, puisque les risques de propagation du coronavirus sont alors minimes et qu’on autorise après tout l’achalandage dans les centres commerciaux.

«C’est ce que je fais valoir, toujours, avec la santé publique, et puis, on espère que ça va pouvoir évoluer.»

Rappelons que dans les zones rouges, aucune activité sportive et de loisir organisée ne peut avoir lieu. Les cours de groupe et la pratique encadrée d’un sport ou d’une activité physique sont donc interdits. Et dans les zones orange, les restrictions sont telles que beaucoup d’organisations, équipes, écoles, associations, ont lancé la serviette, a fait remarquer le PQ.