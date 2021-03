sonreir es gratis via Getty Images

Le printemps dernier, le premier ministre François Legault avait répété à plusieurs reprises qu’il se conformait aux recommandations des autorités de la santé publique, mais le Parti québécois (PQ) avait notamment soulevé des doutes, puisque personne n’avait accès à ces documents ou transcriptions des échanges entre le cabinet et le DSP.

En conférence de presse jeudi matin à l’Assemblée nationale, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a réclamé de prendre connaissance des avis formulés. Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, pourrait par exemple recommander au gouvernement de faire passer une région classée jaune au niveau d’alerte orange, donc avec plus de contrôle et de restrictions.

«Le Dr Arruda nous dit que le premier ministre va dans le sens des recommandations qu’il lui fait. Mais la Santé publique, ce n’est pas une science exacte. Les multiples scénarios et propositions qui sont faits par la Santé publique, moi, je ne les connais pas, M. Legault les connaît. Alors, ça pourrait être intéressant, pour nous aussi, de pouvoir connaître ces scénarios-là pour voir.»

Il a assuré qu’aucun de ses collègues directeurs régionaux de la santé publique n’avait recommandé jusqu’à maintenant qu’une région bascule du jaune à l’orange. Et les décisions sont prises à l’unanimité, a-t-il assuré.

«Chacun défend son analyse, puis les autres regardent ce qui se passe, comparent avec eux. Et jusqu’à maintenant on n’a eu aucun problème à accepter des décisions qui ont été faites. (...) On vise à ne pas brimer quelqu’un qui aurait vraiment une opinion forte. Il connaît mieux son territoire, mais il va devoir nous faire la démonstration du pourquoi pour qu’on puisse être capables d’embarquer.»