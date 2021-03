Au tour du fédéral de recommander le port du masque

“Si deux personnes portent le masque, je vous protège et vous me protégez”, a résumé simplement Theresa Tam, l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada.

Pour ce qui est du temps que ça a pris, au Canada, pour en arriver là, Dre Tam a offert quelques justifications. Elle a souligné que les informations scientifiques ont évolué. Et puis, elle a noté que l’épidémie a ralenti avec les mesures imposées comme la distanciation physique, le lavage des mains et, surtout, les mises en quarantaine et la réduction des déplacements. Enfin, elle a dit qu’il faut se concentrer sur le “ici et maintenant”.