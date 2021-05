«On ne pourra jamais éviter tous les drames violents», estime François Legault

S’il admet que la province en a «encore beaucoup à faire» dans le domaine de la santé mentale, il serait irréaliste de penser qu’il est possible de prévenir toutes les tueries, a affirmé le premier ministre François Legault lundi.

«Il faut être réaliste: même si on avait tous les services, même si on prenait en charge tous les Québécois qui ont des problèmes de maladie mentale, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents», a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse à propos de l’attaque meurtrière survenue dans le Vieux-Québec dans la nuit de samedi à dimanche.