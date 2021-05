«Salut Bonjour»: Gino Chouinard ému par le témoignage inspirant de Samuelle Vezina

Gino Chouinard et l’équipe de Salut Bonjour ont offert un moment de télévision aussi émouvant qu’inspirant, ce mardi 5 mai, grâce au témoignage d’une jeune femme ayant décidé de se rendre au front pour aider et soutenir le personnel des CHSLD.

«On se ressemble beaucoup, et je me cherchais en emploi à ce moment-là. Elle m’a dit qu’elle était certaine que j’allais aimer ça, que c’était vraiment le fun et que ça allait m’apprendre beaucoup de choses. J’ai déposé ma candidature, et on m’a rappelée deux ou trois jours plus tard», a-t-elle expliqué.