Plusieurs nouveaux collaborateurs s'ajoutent à l'équipe de «Salut Bonjour»

Julien Faugere via Instagram/gino_chouinard

Après des vacances bien méritées, Gino Chouinard était de retour à la barre de Salut Bonjour, ce lundi 31 août, pour une quatorzième saison. Et l’animateur a profité de l’occasion pour présenter les nouveaux collaborateurs auxquels il donnera la parole au cours des prochains mois.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que TVA n’a pas lésiné sur les grosses pointures.

Gregory Charles, Jean-Michel Anctil et Julie Ringuette se joignent également à l’équipe, de même que Kevin Raphaël, Valérie Chevalier, les humoristes Martin Vachon et Sam Breton, ainsi que la chroniqueuse et autrice Michelle Labrèche-Larouche.