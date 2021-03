Plusieurs salles d'urgence d'hôpitaux débordent au Québec

Ivan-balvan via Getty Images

MONTRÉAL — La pression qu’exerce la crise de la COVID-19 sur les salles d’urgence des hôpitaux du Québec se fait principalement sentir dans les régions de la Montérégie, de Montréal, de Québec et de l’Outaouais.

Le relevé effectué dans la nuit de lundi par Index Santé sur les taux d’occupation dans les urgences indiquait des débordements dans six des huit centres hospitaliers de la Montérégie. Le taux pour l’ensemble de la région s’établissait à 120 %, les plus élevés ayant été observés à l’Hôpital Pierre-Boucher (154 %), à l’Hôpital du Haut-Richelieu (135 %) et à l’Hôpital Charles-LeMoyne (133 %).