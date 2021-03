Salaires des médecins spécialistes: Christian Dubé s'impatiente

Il a affirmé avoir travaillé en “sous-marin” depuis un an sur cette question et qu’il est temps de conclure l’affaire. C’est ce que le premier ministre François Legault veut, a-t-il dit.

“S’il y a une loi spéciale vendredi, c’est “goodbye”. Il n’y a plus de rencontre, il n’y a plus d’amis, il n’y a plus de proposition, plus de solution, il n’y a plus de pertinence, il y a juste de la guerre. Ce n’est pas ça qu’on veut”, a-t-elle dit.