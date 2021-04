«Ruptures»: une finale sous le signe de l'équilibre pour Ariane Beaumont

Ruptures a pris fin, ce lundi 2 décembre, au terme de cinq saisons qui nous auront, évidemment, fait passer par toute la gamme des émotions, mais qui auront également su faire oeuvre utile en informant et en sensibilisant le public à certaines problématiques sociales plus courantes que l’on pourrait croire.

Ariane Beaumont a finalement trouvé l’équilibre et la paix intérieure, mais non pas sans devoir faire face à quelques dernières embûches.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Après que l’ex-conjoint de Christelle Piazza ait effectivement manoeuvré pour la tenir à l’écart suffisamment longtemps pour lui en passer une petite vite et obtenir une entente qui l’avantagerait, Ariane et Claude ont fait appel à Alain Grimard (pour une dernière fois) pour retrouver la trace de leur cliente.

Bref, qui se ressemble s’assemble, et la vision et l’attitude narcissiques et égoïstes de Jean-Marie Cabal, tout comme celle de son avocate, ont ultimement causé leur perte.

Une fin imparfaite, mais idéale

Un court échange entre l’avocate et la mère de Christine, lors de la touchante cérémonie de mariage de cette dernière et Lulu, a sous-entendu qu’Ariane aurait gardé son enfant indépendamment du résultat des tests.

Et dans une scène d’épisode finale digne de ce nom, Ariane s’est mise à table avec sa fille et ses proches, savourant enfin le moment présent, ensemble - sa mère avec Manuel Romero, son frère Michaël avec Claude.

Ainsi, si cette finale n’a pas tenté de coups d’éclat, ou de tourner le couteau dans la plaie d’antagonistes déjà suffisamment meurtris, elle a surtout voulu célébrer une dernière fois le caractère combatif, empathique et indépendant d’une Ariane Beaumont ayant finalement fait la paix avec son passé - et sa mère - pour pouvoir contempler l’avenir, et s’accomplir pleinement, et ce, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.