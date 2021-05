Rupture pour Elliot Page et Emma Portner

Pacific Press via Getty Images

Pacific Press via Getty Images

Le comédien Elliot Page et sa femme, la danseuse et chorégraphe canadienne Emma Portner, ont officiellement entamé une procédure de divorce, a rapporté Entertainment Tonight , ce mercredi 27 janvier.

«Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer, après notre rupture de l’été dernier. Nous avons le plus grand respect l’un pour l’autre, et demeurons des amis proches», ont-ils expliqué par voie de communiqué.

L’annonce de cette séparation survient un peu moins de deux mois après que la star des films Juno et Inception et de la série The Umbrella Academy se soit affichée pour la première fois comme personne trans.