C'est la fin pour Daft Punk

Le duo électro français Daft Punk a annoncé sa séparation, ce lundi 22 février, en partageant une vidéo tout simplement intitulée Épilogue, par l’entremise de sa chaîne YouTube.

La vidéo en question, d’une durée de près de huit minutes, est un extrait de leur film de science-fiction Electroma, sorti en 2006. La mention «1993-2021» apparaît à mi-chemin, après que l’un des membres eut activé une bombe sur l’autre. Après l’explosion, le membre toujours en un seul morceau marche vers un soleil levant, au milieu du désert, accompagné des paroles «Hold On, If Love Is the Answer, You’re Home», tirées de la chanson Touch.

Sans entrer dans les détails, l’agente de Daft Punk, Kathryn Frazier, a confirmé au site spécialisé Pitchfork que c’était bel et bien la fin pour le duo après 28 ans de carrière.

Formé des artistes toujours casqués Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo, Daft Punk a sorti quatre albums en carrière : Homework (1997), Discovery (2001), Human After All (2005), Random Access Memories (2013). Le tout en plus de signer l’excellente bande originale du film Tron: Legacy (2010).

De ces albums ont vu naître de nombreux succès planétaires, dont Get Lucky, Da Funk, Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger et One More Time., en plus d’avoir une influence marquée sur plusieurs artistes de renommée mondiale.

Le dernier spectacle du duo à Montréal remonte à 2007, dans le cadre de la tournée Alive 2007.