Ruée sur les tests rapides pour la COVID-19

Pour lutter contre l’épidémie, de nombreux experts en santé publique militent aussi depuis des mois pour l’utilisation des tests rapides pour détecter la COVID-19 , dits antigéniques, peu coûteux et dont le résultat s’obtient en 15 minutes, contre plusieurs jours pour un test classique.

En pleine campagne pour sa réélection, Donald Trump a annoncé lundi que 150 millions de ces tests rapides, qui permettraient de mieux suivre la propagation du coronavirus, seraient distribués aux Etats-Unis, dont 50 millions “serviront à protéger les communautés les plus vulnérables”.

Simultanément, l’OMS - avec qui l’administration de Donald Trump a rompu - et ses partenaires ont promis 120 millions de tests pour les pays les plus démunis, à condition toutefois de trouver l’argent pour les acquérir.

“Nous avons un accord, nous avons un début de financement et maintenant nous avons besoin du montant total pour pouvoir acheter ces tests”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle.

Selon l’OMS, là où les pays riches réalisent en moyenne 292 tests par 100 000 habitants, les pays à revenu faible et intermédiaire n’en font que 61 et les pays à faible revenu, 14.

ASSOCIATED PRESS

Davantage de vaccins pour les pays pauvres

Cent millions de doses supplémentaires de futurs vaccins ont été réservées pour les pays pauvres dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui ne faiblit pas et entraîne une ruée mondiale vers les tests rapides.

Début août, Gavi et la Fondation Bill & Melinda Gate avait déjà annoncé une collaboration avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant mondial de vaccins en volume, pour livrer 100 millions de doses.