Les produits menstruels ne seront plus taxés au Royaume-Uni

En vertu du droit européen, les membres de l’U.E. ne peuvent pas réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits menstruels à moins de 5 %, car ils sont considérés comme des articles de luxe et non des produits essentiels. L’Irlande est le seul pays de l’U.E. à ne pas percevoir de prélèvement sur les produits sanitaires, car son taux d’imposition nul était en place avant que les autorités de Bruxelles établissent un plancher.

“Les produits sanitaires sont essentiels, il est donc juste que nous ne facturions pas de taxe de vente, a déclaré M. Sunak. Nous avons déjà déployé des produits sanitaires gratuits dans les écoles, les universités et les hôpitaux. Cette mesure permettra de les rendre plus disponibles et plus abordables pour toutes les femmes.”