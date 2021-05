«À ma manière»: Roxane Bruneau célèbre la différence dans son nouveau clip

Courtoisie

Roxane Bruneau dévoile, ce jeudi 12 novembre, le clip de la chanson À ma manière, premier extrait de son deuxième album, Acrophobie, qui sera disponible ce vendredi en magasin et sur les différentes plateformes numériques.

«Tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir et que j’arrive à me coucher le soir seule en cuillère, je vais faire les choses à ma manière», chante l’autrice-compositrice-interprète en refrain de ce nouvel hymne à la différence et à l’acceptation de soi.

Un discours, évidemment on ne peut plus d’actualité, que défend l’artiste bien entourée de plusieurs de ses confrères et consoeurs qui oeuvrent également pour l’affirmation, la célébration et le respect des différences, dont France Castel, Mathieu Dufour, Christine Morency, Julie Munger d’Occupation Double Chez Nous, Cassandra Bouchard, Gabrielle Marion, Redgee, ainsi que le jeune Simon Lefebvre-Gagnon, l’un des instigateurs du mouvement Moi aussi je porte ma jupe.

«Je suis tellement fière de ce nouveau vidéoclip. Les participants représentent tout ce que j’avais en tête en écrivant À ma manière. En toute humilité, j’espère réussir avec cette vidéo à démontrer qu’il n’y a rien de plus beau et de plus puissant que quelqu’un qui s’assume dans tout ce qu’il est, dans tout ce qui le rend unique! Si ce clip peut faire en sorte de générer ne serait-ce que quelques discussions sur l’ouverture et l’acception de l’autre, je pourrai dire mission accompli e!» a déclaré la principale intéressée par voie de communiqué.