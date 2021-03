Oscars 2020: Rose McGowan critique vertement Natalie Portman

Il faut dire que de multiples stars tenaient à passer de nombreux messages cette année, notamment sur nos habitudes de vie, l’égalité des sexes, la politique, l’environnement et le mauvais traitement des animaux. Et comme plusieurs, Rose McGowan s’est fortement questionnée sur ses réseaux sociaux quant à l’impact réel de ces gestes très médiatisés, qui profitent généralement plus aux stars qui les posent qu’à la cause qu’ils disent représenter.