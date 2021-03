Métamorphose insolite pour Rosalie Vaillancourt

Depuis quelques années, le prénom Karen est utilisé pour parler d’une femme blanche aisée, d’un certain âge, qui aime se plaindre et exprimer ses opinions haut et fort sans nécessairement avoir de raisons valables de le faire. Évidemment, l’emploi de stéréotypes et le racisme systémique sont monnaie courante chez ce type de citoyennes.