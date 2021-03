Quand Rosalie Vaillancourt répond à ses détracteurs

Et c’est précisément ce qu’a fait Rosalie Vaillancourt, ce lundi 25 mai, en partageant une vidéo dans laquelle elle prend le temps de répondre aux internautes lui ayant fait parvenir quelques commentaires et critiques désobligeantes.

«En faisant mes vidéos, tout ce que je veux apporter, c’est de la joie, du bonheur, et que les gens de mon secondaire fassent comme : ″Crime, la fille bizarre en bio qui mangeait ses grenouilles et devenu f*cking populaire″», poursuit-elle.

Croyant en la liberté d’expression (et ne sachant pas comment effacer lesdits commentaires négatifs), l’humoriste a pris son courage «avec ses deux petites mains potelées pis sales» pour régler ses comptes le plus publiquement possible.

«Personne peut tuer l’humour. Je veux dire, il y a plein de violeurs dans ce milieu-là, et ils n’ont rien eux. Mais moi, mon dieu, je me déguise en Sol et Gobelet pour une vidéo et je tue l’humour», réplique-t-elle aussitôt.