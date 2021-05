Dénonciations: Rosalie Bonenfant critique vertement les excuses des artistes dénoncés

Depuis le début de la vague de dénonciations qui a chamboulé la communauté culturelle québécoise, les individus concernés ont rapidement présenté des excuses à celles et ceux que leurs comportements répréhensibles auraient pu offenser, employant tous sensiblement les mêmes mots pour se retirer «temporairement» de la vie publique et promettre d’entamer une thérapie et de s’éduquer davantage.