«Tout le monde en parle»: Ron Fournier, la retraite après avoir frôlé la mort

C’était réellement la fin d’une époque, et il n’en fallait pas plus pour que tous rendent un hommage bien mérité au «prophète». Des hommages que le principal intéressé a de nouveau reçus bien humblement sur le plateau de Guy A. Lepage.

«Ronald prend sa retraite de l’animation de Bonsoir les sportifs, et de toutes collaborations au réseau Cogeco. Une retraite, c’est une nouvelle démarche dans ta vie. Tu t’en vas vers l’inconnu, et ce n’est pas évident. Je suis certain de ne pas avoir de regrets. Mais je ne sais pas ce que l’avenir me réserve encore», a-t-il expliqué.