L'heure de la retraite a sonné pour Ron Fournier

«C’est avec beaucoup d’émotion que je tire ma révérence, que je ferme le rideau sur un pan de ma vie. Mais rassurez-vous, je ne suis pas triste! Bien au contraire, je me sens comblé par tant de souvenirs, de beaux moments et d’échanges fantastiques. Je me sens privilégié car ma carrière radiophonique m’aura permis de rencontrer du très beau monde et de vivre des instants merveilleux», écrit-il à ses fans, «avec qui, au fil des ans, j’ai développé une relation d’amitié et de confiance mutuelle».