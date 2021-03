Certaines tactiques policières devraient-elles être rejetées?

MARTIN OUELLET-DIOTTE via Getty Images

De nouvelles preuves d’interventions violentes de la part de policiers montrent que certaines tactiques policières sont «si flagrantes» qu’elles font plus de mal que de bien, fait valoir une militante canadienne.

Sandy Hudson, une fondatrice de Black Lives Matter Toronto, affirme que des mesures de plus en plus musclées sont «utilisées contre les Noirs et les Autochtones».