La peste bubonique est de retour en Chine (mais pas de panique)

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de coronavirus , c’est une autre maladie bien connue qui a refait surface en Chine: la peste bubonique. Les autorités de la ville de Bayannur, en Mongolie intérieure, ont confirmé ce dimanche 5 juillet qu’un berger avait été diagnostiqué et était dans un état stable à l’hôpital.

Le niveau d’alerte (qui compte quatre niveaux et où 4 est le plus bas) est passé au stade 3. Il est déconseillé aux habitants de la région de chasser, manger ou transporter des animaux sauvages, particulièrement des rongeurs tels que les marmottes, selon un communiqué de la commission de santé de la ville relayé par le New York Times.