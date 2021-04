Jean-Marc Parent vous fera revivre la belle époque de «L'heure JMP» dimanche soir

L’humoriste et raconteur incomparable nous fera enfin revivre les jours de gloire de l’émission L’heure JMP grâce au Live JMP, qui sera diffusé à travers le Québec, ce dimanche 5 avril.

«On continue de se tenir tous ensemble contre le virus. On va se faire rire, on va dédramatiser. On se rencontre dimanche à 20h, comme à l’époque, pour flasher nos lumières!», a déclaré Jean-Marc Parent, par l’entremise de la page Facebook du réseau Énergie.