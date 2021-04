La série «Dexter» renaîtra de ses cendres en 2021

Michael C. Hall reprendra évidemment son rôle de Dexter Morgan, expert médical devenu bûcheron et tueur en série à ses heures.

Ce nouveau tour de piste sera supervisé par Clyde Phillips, qui avait agi à titre de showrunner et de producteur exécutif pour les quatre premières saisons de la série.

«Nous voulions revisiter ce personnage unique seulement si nous étions en mesure de trouver une idée originale digne des saisons précédentes, a expliqué Gary Levine, président de Showtime, par voie de communiqué. Je suis heureux de confirmer que Clyde Phillips et Michael C. Hall ont trouvé cette idée. Nous avons très hâte d’amorcer le tournage et de présenter le résultat aux fans.»