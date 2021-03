Retour confirmé pour «Caméra café»

TVA via Instagram/cam_cafe_qc_fan

C’est une version «revue et corrigée» qui sera proposée aux téléspectateurs au cours des prochains mois. Cette nouvelle mouture sera sous la supervision des réalisateurs René Richard Cyr et Mathieu Handfield.

«On se rappelle, à l’époque, c’était un plateau idéal pour faire connaître de nouveaux comédiens et de nouveaux humoristes», a-t-il expliqué, soulignant que cette nouvelle version serait portée par la même volonté.

Adaptée de la série française du même nom par François Avard, la version québécoise de Caméra café avait eu droit à 10 saisons, diffusées entre 2002 et 2012, et mettait notamment en vedette Martin Matte, Pierre Brassard, Daniel Brière, Martin Drainville, Catherine-Anne Toupin, Antoine Bertrand, Mahée Paiement et Stéphane E. Roy.